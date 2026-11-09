



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از اجرای حدود ۱۶۴ کیلومتر عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان در ۲ مرحله خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت عبور ایمن جریان آب، تسهیل انتقال روان‌آب‌ها و کاهش خطرات و خسارات ناشی از سیلاب‌های احتمالی، از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.



حیدر داوودیان با بیان اینکه طرح سراسری لایروبی، ساماندهی و بازگشایی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان همچنان ادامه دارد، افزود: در مرحله نخست حدود ۱۳۸ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان لایروبی و بازگشایی شد و با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو در پاییز، در مرحله دوم نیز از اول مهر تاکنون حدود ۲۶ کیلومتر عملیات لایروبی و بازگشایی انجام شده است.

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و متولیان ذی‌ربط برای ساماندهی نقاط نیازمند اقدام و افزایش ایمنی در برابر سیلاب، ادامه داد: به منظور پیشگیری از بحران در زمان طغیان رودخانه‌ها حدود ۳۸۰ نقطه دارای سازه‌های تقاطعی و نیازمند ساماندهی در رودخانه‌ها و مسیل‌های استان شناسایی شده که برای افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش خطرات ناشی از سیلاب باید ایمن‌سازی آنها با همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: رفع موانع جریان آب، پاکسازی دهانه پل‌ها و ساماندهی سازه‌های تقاطعی و سایر نقاط مستعد انسداد مسیر رودخانه‌ها، از جمله اقداماتی است که برای اجرای آنها همه ظرفیت‌های این شرکت به کار گفته شده است.



داوودیان با بیان اینکه پیشگیری از خسارات سیلاب، صرفا با انجام عملیات لایروبی محقق نمی‌شود، افزود: همکاری همه دستگاه‌های متولی در رفع موانع، ساماندهی نقاط تقاطعی و صیانت از مسیر‌های عبور آب نیز ضروری است.