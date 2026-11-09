به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۱۶ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی

احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با رد این خبر گفت: کمیسیون امنیت ملی نمی‌تواند شرط اجتهاد وزیر اطلاعات را حذف کند.



بیانیه سنتکام درباره حمله به قشم و سیریک در شب گذشته

رسانه ها بیانیه سنتکام درباره حمله به قشم و سیریک در شب گذشته را رد کردند.



حمله سایبری به شبکه برق پایتخت

پیرو انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله سایبری به شبکه برق پایتخت در پی حادثه رخ‌داده در پالایشگاه تهران، شرکت توانیر اعلام کرد هیچ‌گونه حمله سایبری یا اختلالی در شبکه برق کشور و شبکه برق تهران گزارش نشده است.



انتشار تصاویر و خبرهایی غیر مستند از غرق شدن برخی افراد در رودخانه‌های تهران و محدوده بلوار ابوذر

آتش نشانی انتشار تصاویر و خبرهایی غیر مستند از غرق شدن برخی افراد در رودخانه‌های تهران و محدوده بلوار ابوذر را مورد تائید نیست.



انتشار تصاویری غیر مستند از آبگرفتگی مترو تهران

مدیر ارتباطات متروی تهران با تکذیب انتشار تصاویر آب‌گرفتگی در مترو اعلام کرد: خطوط هفت‌گانه مترو در وضعیت عادی و پایدار قرار دارند و نفوذ محدود آب‌های سطحی نیز بدون اختلال در سرویس‌دهی مهار شده است.



ممنوعیت واردات خودرو و ثبت سفارش

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است.



نارضایتی و فرار علیرضابیرانوند از پادگان

مدیرعامل فجرسپاسی اخبار منتشرشده درباره نارضایتی علیرضا بیرانوند از شرایط خدمت سربازی و فرار او از پادگان را تکذیب کرد و گفت: این دروازه‌بان طبق روال قانونی امور مربوط به خدمت خود را پیگیری کرده است.



تسلط حزب‌الله عراق بر قراردادهای فرودگاهی

مسئول دفتر امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق گزارش‌ها درباره تسلط این گروه بر قراردادهای منعقدشده در فرودگاه‌ها را تکذیب کرد و آن را بخشی از جنگ رسانه‌ای علیه مقاومت اسلامی کشورش دانست.





