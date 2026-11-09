استاندار تأمین پایدار سوخت واحد‌های تولیدی، مرغداری‌ها، بخش کشاورزی و مناطق روستایی را از اولویت‌های اصلی دانست و خواستار مدیریت دقیق ذخایر سوخت، جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی و نظارت مستمر بر نحوه توزیع سوخت شد.

تأمین سوخت واحد‌های تولیدی، مرغداری‌ها و بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌های زمستانی خراسان جنوبی

تأمین سوخت واحد‌های تولیدی، مرغداری‌ها و بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌های زمستانی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ استاندار در نشست ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای فصل سرد سال، تأمین پایدار سوخت واحد‌های تولیدی، مرغداری‌ها، بخش کشاورزی و مناطق روستایی را از اولویت‌های اصلی دانست و خواستار مدیریت دقیق ذخایر سوخت، جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی و نظارت مستمر بر نحوه توزیع سوخت شد.

هاشمی با تأکید بر اینکه تأمین سوخت باید با جدیت دنبال شود گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مکلف به تأمین سوخت مورد نیاز استان است و هیچ‌گونه کمبود سوختی نباید بدون پیش‌بینی و پیگیری قبلی مطرح شود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ فعالیت واحد‌های تولیدی و بخش کشاورزی افزود: در اولویت‌بندی تأمین سوخت، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و نباید اجازه داد فعالیت این واحد‌ها با مشکل مواجه شود؛ همچنین تأمین سوخت مناطق روستایی باید با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی قبلی انجام شود.

استاندار بر رعایت الگوی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: ادارات باید در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند و رعایت دمای استاندارد ساختمان‌ها، خاموشی تجهیزات غیرضروری و جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی با جدیت دنبال شود.

هاشمی همچنین خواستار حضور میدانی مدیران در شهرستان‌ها، برگزاری منظم شورای اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، ائمه جمعه، آموزش‌وپرورش و فعالان فضای مجازی برای تبیین ضرورت مدیریت مصرف انرژی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان هم در این نشست از آمادگی حدود ۳۰ تیم عملیاتی برای ورود به فصل سرد سال خبر داد و گفت: پایش دمای ادارات از پانزدهم آبان آغاز شده و در روز‌های ابتدایی اجرای این طرح، گاز حدود ۸۰ باغ‌ویلا قطع شده است. همچنین بخش عمده خط انتقال گاز استان آماده تزریق گاز است و عملیات تکمیل و آزمایش بخش پایانی خط نیز در حال انجام است.

محمودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف انرژی، از تجهیز و هوشمندسازی بیش از ۵۰۰ اداره برای پایش و رصد مصرف گاز خبر داد و بر آمادگی نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات شرکت برای مواجهه با شرایط فصل سرد تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز با اشاره به قطع گاز نیروگاه شهید کاوه و استفاده از سوخت مایع، گفت: این نیروگاه در روز‌های اخیر به‌طور متوسط روزانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت مایع مصرف کرده، در حالی که میزان سوخت تحویلی به‌مراتب کمتر از مصرف روزانه بوده است.

دادگر با هشدار درباره کاهش ذخایر سوخت نیروگاه، خواستار افزایش سهمیه سوخت مایع و تداوم تأمین گاز نیروگاه شد و تأکید کرد: با توجه به شرایط فصل زمستان، حفظ ذخایر سوخت نیروگاه برای تأمین پایدار برق ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت تجهیز واحد‌های حساس تولیدی، گلخانه‌ها و بخش کشاورزی به مولد‌های برق اضطراری تأکید کرد تا در صورت بروز اختلال در شبکه برق، فعالیت این واحد‌ها متوقف نشود.

در پایان این نشست، استاندار بر ضرورت هماهنگی فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان برای تأمین پایدار انرژی، جلوگیری از قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف استان و مدیریت هوشمندانه ذخایر سوخت در فصل زمستان تأکید کرد.