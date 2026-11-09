مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی دام در شهرستان سقز به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط ۱۲ رأس گوساله قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۲ رأس گوساله به ارزش ۱۰ میلیارد ریال پس از کشف توسط مأموران انتظامی شهرستان سقز، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رحیمیان گفت: مأموران انتظامی سقز در جریان گشت‌زنی، این تعداد دام قاچاق را در یک دستگاه خودرو شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و مستندات کافی از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست و متهم علاوه بر ضبط احشام مکشوفه، به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.