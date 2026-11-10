جشنواره غذای مادر و فرزند با حضور ۱۳ تیم و با هدف ترویج تغذیه سالم و احیای غذا‌های سنتی و محلی در مدرسه شهدای روستای ویدوجا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این جشنواره، شرکت‌کنندگان با پخت غذا‌های سنتی، انواع آش و دسر، سفره‌ای از غذا‌های سالم و خانگی را به تماشا گذاشتند.

محمد محمدی مدیر مدرسه شهدای روستای ویدوجا هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج مصرف غذا‌های خانگی و تشویق دانش‌آموزان به انتخاب غذا‌های سالم به‌جای فست‌فود‌ها عنوان کرد و گفت: این جشنواره علاوه بر یک فعالیت آموزشی، رویدادی فرهنگی برای زنده نگه‌داشتن سنت‌ها و میراث غذایی گذشتگان است.

در این جشنواره، هیئت داوران پس از بررسی و امتیازدهی به غذا‌های تهیه‌شده، برگزیدگان را معرفی و به آنان هدایایی اهدا کردند.