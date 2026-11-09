رییس اداره تحقیق، توسعه و آموزشهای مردمی معاونت غذا و دارو،با اشاره به آغاز فصل سرما و به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، نسبت به خطر مسمومیت باگاز منوکسیدکربن هشدار دادواعلام کرد: بر اساس گزارش پزشکی قانونی استان، ۹ نفر در شش ماه اول سال جاری بر اثر این مسمومیت جان باخته‌اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر وریا رحیمی با اشاره به اینکه استفاده نادرست از وسایل گرمایشی و نبود دودکش استاندارد مهم‌ترین عامل بروز این حوادث است، خاطرنشان کرد: سرد بودن لوله دودکش، دلیل بر خارج نشدن گاز سمی است و استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در محیط‌های بسته ممنوع است.

دکتر رحیمی علائم مسمومیت را سردرد، سرگیجه، خواب‌آلودگی، تهوع و در موارد شدید کاهش هوشیاری و کما عنوان کرد و افزود: در صورت مواجهه، بیمار را سریعاً به هوای آزاد منتقل کرده و با اورژانس تماس بگیرید؛ همچنین فرد کمک‌کننده نباید مدت طولانی در معرض گاز قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نوزادان، سالمندان، بیماران قلبی و خانم‌های باردار حتی در صورت نداشتن علائم شدید، باید توسط پزشک معاینه شوند.