به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد گفت: با افزایش سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان، میزان برداشت این محصول در سال جاری ۸۰ درصد افزایش یافته است.

رسول سعیدیان اضافه کرد: امسال در مجموع ۲.۵ هکتار از مزارع زعفران مهاباد به مرحله برداشت رسیده و پیش‌بینی می‌شود ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم محصول از این مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به مزایای کشت زعفران افزود: نیاز آبی پایین این محصول (حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار مترمکعب در هکتار)، امکان تامین آب مورد نیاز از طریق نزولات جوی، تداخل نداشتن دوره آبیاری با نیاز آبی سایر محصولات رایج منطقه، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در زمان برداشت و اقتصادی بودن تولید، از جمله مزایای کشت زعفران است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد ادامه داد: این ویژگی‌ها موجب شده زعفران به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای جایگزینی محصولات کشاورزی پرآب‌بر در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

سعیدیان بیان کرد: تعدادی از کشاورزان پیشرو مهاباد از چند سال گذشته کشت زعفران را در روستا‌های یوسف‌کند، عیسی‌کند، خورخوره و تیکانلوجه تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به فصل برداشت زعفران گفت: مزارع این محصول در مهر و آبان به مرحله گلدهی می‌رسند و هم اکنون با توجه به گلدهی مزارع، کشاورزان مشغول برداشت و فرآوری محصول هستند.

سعیدیان یکی دیگر از مزایای زعفران را سهولت نگهداری محصول پس از برداشت عنوان کرد و افزود: پس از جداسازی کلاله‌های زعفران از گل و فرآوری آن، محصول به تجهیزات و فضای انبارداری گسترده نیاز ندارد و کشاورزان می‌توانند تا زمان فروش، محصول خود را نگهداری کرده و به تدریج عرضه کنند.

به گفته رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد، با توجه به نیاز آبی پایین زعفران و محدودیت منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، توسعه کشت این محصول در منطقه می‌تواند به کاهش وابستگی کشاورزی به منابع آبی و تنوع‌بخشی به الگوی کشت کمک کند. همچنین گسترش سطح زیر کشت زعفران زمینه ایجاد صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.