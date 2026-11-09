عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم، امروز دوشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ در جنوب اصفهان، محدوده صفه و بهارستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان، عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی، امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ را نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌کند.

این عملیات با هدف انهدام ایمن مهمات باقی‌مانده و با رعایت ملاحظات و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خطر برای شهروندان اجرا می‌شود.

با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این مناطق و محدوده‌های اطراف وجود دارد که منشأ آن، اجرای عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات است.

بر اساس اعلام اجرای این عملیات، جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و مهمات با کنترل و رعایت ملاحظات ایمنی انهدام می‌شود.

از شهروندان درخواست می‌شود با حفظ آرامش، در صورت شنیدن صدای انفجار، از انتشار اخبار تأییدنشده درباره منشأ آن خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.