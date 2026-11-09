به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: بارش شدید باران در جاده قدیم امامزاده هاشم در محدوده گنجه سبب رانش زمین در این منطقه شده و این محور فعلا یک طرفه است و نیرو‌های راهداری در تلاشند تا مسیر را بازگشایی کنند.

فریبرز مرادی با اشاره به بارش برف پاییزی در برخی از مناطق کوهستانی گیلان افزود: برغم بارش برف همه محور‌های استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.