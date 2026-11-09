برنامه‌های «هیچ‌وقت دیر نیست» با موضوع «تعارض با همسالان، قدرت و سلطه»، «رویش» با موضوع مدیریت مصرف انرژی در واحد‌های پرورش طیور و «در چنین روزی» با بیان قصه و اخبار پشت‌پرده‌ای که همیشه در میانِ اخبار ورزشی گم شده‌اند، از شبکه‌های آموزش و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست»، با موضوع «تعارض با همسالان، قدرت و سلطه» از شبکه آموزش پخش می شود.

لیلا کاشانی‌وحید، کارشناس برنامه، در این قسمت به بررسی تعارض میان همسالان و نقش قدرت‌طلبی و سلطه می‌پردازد.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با اجرای گیتی خامنه و به تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰، پخش می‌شود.

برنامه «رویش» با موضوع مدیریت مصرف انرژی در واحد‌های پرورش طیور از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر عادل واحدی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در این برنامه به بررسی راهکار‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های پرورش طیور می‌پردازد.

برنامه «رویش» با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی، روز‌های زوج ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

«در چنین روزی» برنامه جدید شبکه ورزش، با نگاهی فراتر از نتایج مسابقات ورزشی، به دنبال ریشه‌ها، اشک‌ها، لبخند‌ها و داستان‌هایی است که در تار و پود تاریخ ورزش ایران و جهان گم شده‌اند.

این برنامه به دنبال ریشه‌ها، اشک‌ها، لبخند‌ها و داستان‌هایی است که در تار و پود تاریخ ورزش ایران و جهان گم شده‌اند. برنامه‌ای که صرفاً اخبار را بازگو نمی‌کند، بلکه تاریخ را با نگاهی متفاوت و با تکیه بر مستندات، بازخوانی می‌کند.

«در چنین روزی» برنامه‌ای روایت‌محور است و مجری برنامه صرفاً یک گوینده نیست، بلکه با استفاده از دکور مدرن، پلاتو‌ها و گرافیک پیشرفته، مخاطب را به سفری در دل زمان می‌برد.

«در چنین روزی» با ۱۲ تا ۱۳ دقیقه زمان پخش، دو بخش اصلی دارد: نخست، روایتگری و بیان مجری، دوم، بررسی جزییات، صحت رویداد و تحلیل محور‌های طراحی شده.

این برنامه با تهیه‌کنندگی محمد حسین بزرگی راد و با حضور مجری توانمند شبکه ورزش میثم محمدزاده، در ساعت های (۹، ۱۴ تا ۱۵ و ۱۷ تا ۱۹) با توجه به کنداکتور شبکه ورزش، پخش می شود.