معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بنیاد با اجرای مدل جدید رده‌بندی سنی بازی‌های موبایلی، موفق شده طی کمتر از ۳۵ روز به اندازه سه سال گذشته، بازی‌ها را رده‌بندی سنی کند و بر اساس این طرح، تا پایان امسال هیچ بازی موبایلی بدون رده سنی در بازار‌ها عرضه نخواهد شد.

رضا احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و افزایش چشمگیر انتشار بازی‌های موبایلی، از آغاز اجرای مدل جدید رده‌بندی سنی این بازی‌ها خبر داد و گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سال ۱۳۹۴ فعالیت رده‌بندی سنی بازی‌های موبایلی را آغاز کرد، اما با توجه به حجم بالای انتشار بازی‌ها، در مدل سنتی نهایتا حدود ۲۰ درصد از بازی‌ها قابل بررسی و رده‌بندی بود.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: مدل جدیدی که با همکاری فروشگاه‌های عرضه‌کننده بازی‌های موبایلی در پیش گرفته شده و فرایند اجرایی آن از ۲۳ شهریورماه امسال آغاز گردید، بر اساس پرسشنامه خوداظهاری بنا شده است و در کمتر از ۳۵ روز، به اندازه سه سال گذشته، بازی رده‌بندی سنی شده است.

احمدی گفت: تاکنون حدود چهار هزار و ۸۰۰ بازی موبایلی رده‌بندی سنی شده‌اند و این آمار به سرعت در حال افزایش است.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به نمایش رده سنی بازی‌ها در فروشگاه‌ها، تصریح کرد: با همکاری دو فروشگاه عرضه‌کننده، رده سنی بازی‌ها در جایی از صفحه نمایش قرار گرفته که خانواده‌ها به‌راحتی قادر به مشاهده آن باشند.

احمدی از برنامه بنیاد برای تعمیم این مدل به بازی‌های پی‌سی و کنسولی خبر داد و گفت: در نظر داریم همین مدل را برای بازی‌های پی‌سی و کنسولی نیز پیاده‌سازی کنیم تا سایت‌های عرضه‌کننده با تکمیل پرسشنامه خوداظهاری، رده سنی مناسب بازی‌ها را دریافت کرده و به مخاطب نمایش دهند.

وی به نتایج پیمایش سال ۱۴۰۲ بنیاد اشاره کرد و یادآور شد: در آن پیمایش، میزان آشنایی خانواده‌ها با رده‌بندی سنی بازی‌ها حدود ۳۰ درصد بود؛ با این فرایند جدید و سرعت بالای رده‌بندی و نمایش رده‌های سنی، امیدواریم در پیمایش جدید این عدد حداقل دو برابر افزایش یابد و خانواده‌ها با فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌های ویدیویی آشنا شوند.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: با توجه به سرعت بالای انتشار بازی‌ها در فروشگاه‌ها و روند کنونی رده‌بندی، امیدواریم تا پایان سال جاری به عدد بالایی از بازی‌های رده‌بندی‌شده برسیم؛ به‌گونه‌ای که هیچ بازی موبایلی بدون رده سنی در مارکت‌ها و فروشگاه‌های عرضه‌کننده دیده نشود و خانواده‌ها با انتخاب آگاهانه، بازی مناسب را برای فرزندانشان نصب کنند.