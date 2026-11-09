برگزیدگان جشنواره شهید رجایی اردبیل طی مراسمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و عمومی استان در ۱۰ شاخص خبر داد و گفت: در شاخص تداوم خدمات ضروری در شرایط بحرانی و جنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و در شاخص مدیریت مصرف انرژی و منابع بهره‌وری انرژی اداره کل ثبت احوال استان اردبیل موفق شدند، بیشترین امتیاز را کسب کنند.

داود شایقی اظهار کرد: در حوزه اطلاع رسانی و اقنای افکار عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در شاخص پشتیبانی، تامین و توزیع کالا‌های اساسی و اقلام ضروری اداره کل غله در جایگاه ممتاز قرار گرفتند.

وی بیان کرد: در شاخص بهترین عملکرد در اجرای شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ شرکت شهرک‌های صنعتی استان رتبه ممتاز را به دست آورد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اضافه کرد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بهترین عملکرد در پیاده‌سازی اهداف برنامه اصلاح نظام اداری و شرکت توزیع نیروی برق استان بهترین عملکرد در آمادگی عملیاتی و پدافند غیرعامل را داشتند.

شایقی ادامه داد: اداره‌کل امور مالیاتی استان هم در شاخص حمایت از تولید و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی بهترین عملکرد را داشت و اداره کل انتقال خون استان بهترین عملکرد را در تحرک پذیری و ظرفیت‌سازی به دست آورد.

وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی نیز بهترین عملکرد را شاخص تیم کاری پیشران استان کسب کرد که امروز با حضور استاندار و دیگر مسئولان قضایی و انتظامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از برگزیدگان این جشنواره با اهدای لوح و تندیسی تجلیل شد.

وی با بیان اینکه همکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر اساس مستندات ارزیابی‌های خود را در طول سال انجام دادند تا بهترین‌های جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۴ معرفی شوند، گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۵ نیز در سال آینده انجام و از برترین‌ها تجلیل خواهد شد.

۶۲ اداره، سازمان، نهاد، دستگاه، ارگان و شرکت دولتی با نزدیک به ۴۰ هزار کارمند در استان اردبیل مستقر هستند.