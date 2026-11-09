با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، کارشناسان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن تأکید کردند.

فرخنده، سخنگوی سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری مشهد، در ار تباط تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، برای حفظ سلامت خانواده‌ها در مقابل مونوکسید کربن، نکاتی را بیان کرد:

۱. استانداردسازی و بازرسی دودکش‌ها

بسیار ضروری است که دودکش وسایل گرمایشی دارای استاندارد بوده و از کلاهک مناسب (H) بهره‌مند باشد. همچنین توصیه می‌شود پیش از شروع فصل سرما، دودکش‌ها از نظر مسدود شدن توسط مصالح ساختمانی یا لانه‌سازی پرندگان، به دقت بازرسی شوند.

۲. حفظ تهویه در محیط منزل

برخلاف تصور عمومی، نباید تمامی در‌های خانه را برای جلوگیری از ورود سرما به طور کامل بسته نگه داشت. وجود فضای تعامل و رفت‌وآمد هوا و باز بودن مسیر‌های تهویه و ورودی‌های هوا در خانه برای جلوگیری از تجمع گاز‌های سمی، حیاتی است.

۳. نظارت بر رنگ شعله

رنگ شعله وسایل گازسوز نشان‌دهنده کیفیت احتراق است. شعله باید عمدتاً آبی و پایدار باشد. تغییر رنگ شعله به زرد یا نارنجی، نشانه احتراق نامناسب است که در صورت مشاهده، باید بلافاصله وسیله گرمایشی خاموش و بررسی شود.

۴. پرهیز از استفاده غیرایمن

استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در اتاق‌های خواب و فضا‌های بسته، و همچنین استفاده از اجاق گاز یا شعله‌های روباز برای گرم کردن محیط منزل، از عوامل اصلی بروز حوادث مرگبار محسوب می‌شود که باید به شدت از آنها پرهیز کرد.