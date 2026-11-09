رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس بر لزوم همکاری ۳۷ فرماندار شهرستان‌های استان برای اتمام موفقیت‌آمیز طرح سرشماری تأکید کرد و گفت: داده‌های دقیق این سرشماری، زیربنای اصلی برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس در نشست هماهنگی ستاد استان فارس با هدف بررسی روند پیشرفت عملیات میدانی و نظارت بر عملکرد مأموران با اشاره به تلاش‌های عوامل اجرایی در روز‌های تعطیل، بر لزوم همکاری ۳۷ فرماندار شهرستان‌های استان برای اتمام موفقیت‌آمیز طرح تأکید کرد.

محسن پاپری‌زارعی تاکید کرد: داده‌های دقیق این سرشماری، زیربنای اصلی برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و استان خواهد بود.

در این جلسه، گزارش عملکرد ۱۶ روزه عملیات میدانی توسط معاونین فنی و کمیته‌های تخصصی ارائه و قابلیت‌های سامانه هوشمند WebGis در رصد لحظه‌ای فعالیت مأموران آمارگیر نمایش داده شد.

این سامانه با قابلیت‌هایی نظیر نمایش مسیر حرکت، تعیین محدوده مأموریت و سیستم هشدار خروج از منطقه، امکان نظارت دقیق بر عملکرد مأموران و ارتقای کیفیت داده‌های جمع‌آوری‌شده را فراهم می‌کند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس همچنین اعلام کرد: خانوار‌هایی که پیامک رسمی دریافت کرده‌اند، لطفاً در اسرع وقت به سامانه ملی «دولت من» مراجعه کرده و اطلاعات خود را تکمیل یا تأیید کنند تا از تأثیرگذاری بر آمار منطقه جلوگیری شود.

در روز‌های پایانی، مأموران سرشماری با کارت شناسایی معتبر و لباس فرم برای راستی‌آزمایی اطلاعات به درب منازل خانوار‌های معدود مراجعه خواهند کرد. لطفاً برای جلوگیری از کلاهبرداری، هویت مأمور را بررسی کنید (امکان استعلام از طریق پیامک یا شماره تلفن رسمی وجود دارد).

مراقب پیامک‌های جعلی باشید: لطفاً به پیامک‌های ناشناس حاوی لینک‌های آلوده و ناشناس اعتماد نکنید. تنها به سامانه رسمی اعلام‌شده مراجعه کرده یا با فرمانداری یا ستاد سرشماری شهرستان تماس بگیرید.

با توجه به مراجعه مأموران سرشماری به منازل، در صورت حضور نداشتن اعضای خانوار، برگه‌ای با عنوان «خانوار غایب» از طریق درِ منزل در اختیار خانواده قرار می‌گیرد.

این برگه حاوی یک کد اختصاصی ۱۰ رقمی خانوار و همچنین شماره تلفن همراه مأمور سرشماری است.

از شهروندانی که این برگه را دریافت کرده‌اند، درخواست می‌شود در اسرع وقت با شماره همراه درج‌شده روی برگه تماس گرفته و برای هماهنگی و تکمیل اطلاعات خانوار خود اقدام کنند.