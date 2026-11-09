استاندار خوزستان با اشاره به سرعت عمل شهرداری اهواز در ترمیم پل کوی‌علوی و پیشگیری از ریزش احتمالی آن، بر ضرورت شناسایی و مداخله سریع دستگاه‌های اجرایی در همه نقاط حادثه‌خیز درون و برون‌شهری استان تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در بازدید میدانی از روند بهسازی و بازسازی پل کوی‌علوی اهواز با قدردانی از اقدام به‌موقع مدیریت شهری تصریح کرد: با همت و تلاش شهرداری اهواز، عملیات ترمیم این پل با سرعت بالایی در دست انجام است.

وی افزود: با توجه به وضعیت پیشین این سازه، هر لحظه احتمال ریزش بخش‌هایی از پل وجود داشت و این اقدام پیشگیرانه، گامی ارزشمند در راستای حفظ جان و سلامت شهروندان عزیز اهوازی محسوب می‌شود.

موالی‌زاده با تاکید بر لزوم هوشیاری مستمر دستگاه‌های اجرایی در قبال زیرساخت‌های شهری افزود: رویکرد مدیریت استان بر این است که نقاط حادثه‌خیز و مستعد خطر، پیش از وقوع هرگونه بحران شناسایی شوند و به محض احساس خطر، دستگاه‌های مسئول بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین بر لزوم تعامل و هم‌افزایی میان‌بخشی در سطح استان تاکید کرد و گفت: این رویکرد پیشگیرانه نباید صرفا به کلان‌شهر اهواز محدود شود بلکه تمامی شهرهای استان موظفند با پایش دقیق زیرساخت‌های شهری و برون‌شهری، فضایی ایمن و پایدار را برای تردد و زندگی شهروندان فراهم سازند.

استاندار خوزستان با اشاره به همزمانی این اقدامات با فصل بارش‌ها و لزوم آمادگی در برابر مخاطرات جوی خاطرنشان کرد: بازدید از تاسیسات جمع‌آوری آب‌های سطحی و طرح‌های عمرانی مرتبط با مدیریت بحران، با هدف اطمینان از عملکرد بهینه این زیرساخت‌ها در شرایط اضطراری به صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی ضمن تشکر مجدد از دست‌اندرکاران طرح ترمیم پل کوی‌علوی یادآور شد: تکمیل سریع این‌گونه طرح‌های حیاتی نشان‌دهنده اراده جدی مسئولان استان در حل مشکلات زیرساختی و تکریم شهروندان است و انتظار می‌رود روند بهسازی این پل در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نقطه مطلوب برسد.

تکمیل فاز اول پل کوی علوی در هفته آینده

فرامرز آذرباد مجری طرح پل کوی علوی اهواز با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت این طرح عمرانی گفت: قرارداد این طرح در اسفندماه ۱۴۰۳ منعقد و کارگاه آن تجهیز شد، اما عملیات اجرایی اصلی آن در سال ۱۴۰۴ کلید خورد.

وی بیان کرد: این سازه با وجود عمر کوتاه، به دلیل بروز نشانه‌های ریزش در دیوارهای چهارگانه رمپ‌ها نیازمند مداخله و ترمیم فوری بود.

آذرباد با اشاره به مشخصات فنی این سازه اظهار کرد: این پل دارای ارتفاعی حدود ۷.۵ تا ۸ متر و طول ۱۲۰ متر است و دیوارهای چهارگانه آن در بخش رمپ‌ها به دلایل مختلفی دچار رانش و خطر ریزش شده بودند که تیم مهندسی بلافاصله پس از استقرار، عملیات مقاوم‌سازی و بازسازی آنها را در دستور کار قرار داد.

وی با تقدیر از اهتمام مدیریت شهری افزود: با درایت شهردار اهواز و تزریق به‌موقع اعتبارات، روند اجرای طرح سرعت مطلوبی به خود گرفت و خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، کار در یک سمت پل پیشرفت چشمگیری داشته و طی هفته آینده به پایان می‌رسد.

مجری طرح پل کوی علوی اهواز همچنین به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای آغاز فاز بعدی این طرح اشاره کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهری و معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز پیگیری‌های مستمری برای رفع موانع موجود داشته‌اند تا بلافاصله فعالیت در جبهه شمالی پل آغاز و عملیات اجرایی آن نیز هر چه سریعتر تکمیل شود.

آذرباد با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند کنونی تخصیص منابع خاطرنشان کرد: با حل‌وفصل مسائل اجرایی و پشتیبانی مالی شهرداری، این طرح مهم ترافیکی و زیرساختی طبق برنامه‌ریزی پیش می‌رود و امیدواریم با همدلی و تلاش مجموعه شهرداری، کل پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و زیر بار ترافیک برود.

بر اساس این گزارش پروژه بهسازی پل کوی علوی با مقاوم‌سازی دیواره کوله‌ها از طریق احداث ژاکت بتنی در حال انجام است.