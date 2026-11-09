وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت: به دیپلماسی درباره ایران اعتقاد دارم و باید به ایران امتیاز داده شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حساب کاربری کلش ریپورت در پیام رسان ایکس، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: به دیپلماسی درباره ایران اعتقاد دارم، باید به ایران امتیاز داده شود.

آنتونی بلینکن افزود: و واقعیت تلخ این است که به نظر من، هرگونه راه حل و توافقی، اگر قرار باشد از مسیر دیپلماسی حاصل شود ــ که در شرایط کنونی من به آن اعتقاد دارم ــ متأسفانه احتمالاً مستلزم آن خواهد بود که چیزی به ایرانی‌ها داده شود. کاهش تحریم‌ها یا چیزی در ارتباط با خود تنگه.

تمام این موارد امکان‌پذیر و قابل اجرا هستند و من شخصاً معتقدم که این راهکار در مقایسه با تشدید تنش‌ها، گزینه مناسب‌تری است.