به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در بخشی از این پیام آمده است؛ زندگی هنری مرحوم کوروش زارعی جلوه‌ای رسا از تلفیق فرهنگ اصیل و تعهد برخاسته از دل و جان بود.

او در سنگر تئاتر مقاومت، تعزیه و روایت‌های فاخر دینی، چون «یوسف پیامبر»، «مختارنامه» و آثار بسیاری در تلویزیون، سینما و تئاتر و نیز سکان‌داری هنر‌های نمایشی؛ دیده‌بانی هوشیار و خادمی بی‌ادعا بود که با هر قدم و قلم، خلوص نیت و ایمان درونی‌اش را به تماشای مخاطب می‌گذاشت.

ازهمین‌رو، کارنامه درخشان آن زنده‌یاد در اعتلای تئاتر دینی و مردمی میراثی ماندگار است که هرگز از جریده افتخارات این سرزمین پاک نمی‌شود.

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در بخش دیگری از پیام رئیس رسانه ملی آمده است: این‌جانب فقدان این هنرمند ارجمند و خادم اهل‌بیت علیهم‌السلام را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و همکاران گرامی‌ام تسلیت عرض کرده، از پیشگاه پروردگار مهربان برای آن فقید سعید، غفران واسعه و آرامش ابدی و برای بازماندگان شکیبایی توأم با پاداش الهی مسئلت دارم.

نیز فقدان این هنرمند گرانقدر را به خانواده ایشان، جامعه هنری کشور و خانواده بزرگ رسانه ملی تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی، و برای بازماندگان و دوستداران ایشان صبر و شکیبایی طلب کرد.

کوروش زارعی متولد سال ۱۳۵۱ در شهرستان میناب استان هرمزگان است و از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز کرد.

او در حالی که هنوز دانش‌آموز بود، نمایش «گل و جهله» را کارگردانی کرد و مقام دوم جایزه کانون ملی منتقدان ایران را بدست آورد.

زارعی پس از دریافت مدرک کارشناسی در رشته هنر‌های نمایشی، فعالیت هنری خود را به صورت جدی در حوزه تئاتر آغاز کرد.

کوروش زارعی در سال ۱۳۸۱ با سریال «غروب بی پایان» به کارگردانی جواد افشار وارد قاب تلویزیون شد و در سال ۱۳۸۳ با بازی در سریال «یوسف پیامبر» در نقش لاوی برادر بزرگ حضرت یوسف به شهرت رسید.

ایفای نقش در فیلم‌های روز رستاخیز، امپراطور جهنم، سریال‌های آنام، کیمیا، مختارنامه، و کارگردانی نمایش‌های کانال کمیل، فیروزه که می‌خواند، شب مویه‌ها، زنان مهتابی مرد آفتابی، بانوی بی‌نشان، ماه معصوم، راکب، ایفای نقش در نمایش‌های خاک سبز، شام غریب، غمنامه فرات، خورشید کاروان، بر دار شدن حسین‌بن‌منصور حلاج، مرگ در ساعت مرغابی، مسافران مرو، دکتر استوکمان، و رویا‌های خلیح فارس از سوابق زارعی است.

نمایش آینه به کارگردانی کوروش زارعی در فستیوال جاده ابریشم آلمان سال ۲۰۰۰ میلادی با استقبال بی‌نظیر مخاطبان و تقدیر هنرمندان آلمانی روبه رو شد.

عضویت در انجمن بازیگران و کارگردانان خانه تئاتر، مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر و دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین (روایت راهیان)، مسئولیت هدایت و راهبری واحد هنر‌های نمایشی حوزه هنری استان تهران، مسئولیت واحد کارشناسی دفتر مرکزی نمایش بچه‌های مسجد، و داور بخش افق مقاومت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از دیگر سوابق زارعی است.