کارآفرین جوان دزفولی، با راه‌اندازی مجموعه تولید نشای کشاورزی، زمینه اشتغال ۲۸ نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا گندمی، کارآفرین جوان دزفولی، با تکیه بر تلاش و پشتکار خود، مجموعه تولید نشای کشاورزی را راه‌اندازی کرده و توانسته زمینه اشتغال و فعالیت ۲۸ نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند.

او فعالیتش را در سال ۱۳۹۷ آغاز و از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع راه اندازی کرد.

مجموعه تولیدی آقای گندمی سالانه ۲۵ میلیون نشا، انواع نشای سبزی و صیفی را تولید و به شهر‌های مختلف کشور ارسال می‌کند.

از ویژگی‌های این گلخانه، تولید نشای برنج است؛ به‌طوری‌که این مجموعه دومین گلخانه در استان خوزستان به شمار می‌رود که در این زمینه فعالیت دارد.

در حال حاضر ۱۸ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشت نشایی، کاهش مصرف آب در مرحله کاشت و استقرار است.

دزفول با برخورداری از حدود ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی و تولید سالانه یک میلیون تن محصول، از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که توسعه گلخانه‌های تولید نشا می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از آن داشته باشد.