در جریان گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما خراسان رضوی، ابعاد اجرایی طرح‌ های تأمین مسکن و واگذاری زمین به خانواده‌ های واجد شرایط در شهرستان مشهد بررسی شد.

بررسی ابعاد طرح واگذاری زمین به خانواده‌ های جوان در شهرستان مشهد

بررسی ابعاد طرح واگذاری زمین به خانواده‌ های جوان در شهرستان مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان مشهد، در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما خراسان رضوی اعلام کرد که در راستای حمایت از قانون «جوانی جمعیت» و تسهیل مسیر تشکیل خانواده، فرآیند واگذاری زمین به خانواده‌ های واجد شرایط با دقت بالایی در حال انجام است.

ایمان احمدی نژاد اظهار داشت: تاکنون هزار و ۵۵۷ خانوار در بخش‌ های مرکزی و رضویه شهرستان مشهد از طرح‌ های واگذاری زمین بهره‌ مند شده‌ اند.

جزئیات طرح جوانی جمعیت و شرایط واگذاری

مدیر بنیاد مسکن با تفکیک دو طرح اصلی، خاطرنشان کرد: در قالب «نهضت ملی مسکن روستایی»، بیش از سه هزار و ۳۰۰ خانوار از زمین برخوردار شده‌اند. در خصوص طرح «جوانی جمعیت» نیز برخلاف برخی طرح‌ های دیگر، مالکیت قطعات واگذار شده به صورت قطعی به نام افراد ثبت می‌شود.

وی افزود: اصلی‌ ترین شرط متقاضیان، «نداشتن مسکن» است. همچنین در طرح جوانی جمعیت، زمین‌ ها باید حداقل ۲۰۰ مترمربع مساحت داشته باشند. معیارهای برخورداری از این طرح عبارتند از اینکه فرزندان خانوار از مهرماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشند و یا داشتن چهار فرزند زیر ۲۰ سال.

احمدی نژاد تصریح کرد: بیش از ۳ هزار نفر در نوبت انتظار هستند و برای مدیریت بهتر درخواست‌ ها، متقاضیان باید فرآیند ثبت‌ نام و بارگذاری مدارک خود را در سامانه «تِم» به صورت الکترونیکی انجام دهند.

گذار از بحران کمبود زمین؛ مدیریت تعادل میان تأمین مسکن و صیانت از اراضی کشاورزی

در ادامه گفتگو ویژه خبری، محور اصلی بحث بر چالش‌ های حقوقی و فنی تغییر کاربری اراضی کشاورزی متمرکز شد. احمد‌ی نژاد (مدیر بنیاد مسکن) با قدردانی از همکاری سازمان جهاد کشاورزی، تأکید کرد که فرآیند تغییر کاربری اراضی خارج از شهر، به دلیل قوانین سختگیرانه «حفظ کاربری اراضی»، نیازمند دقت علمی و استعلام‌ های دقیق (مانند سابقه کشت و کیفیت خاک) است.

از سوی دیگر، طهماسبی‌ زاده (مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی) با ارائه آماری امیدوارکننده، از جهش چشمگیر در روند موافقت‌ های تغییر کاربری سخن گفت.

وی اعلام کرد که میزان اراضی موافقت‌شده برای امر مسکن از ۶۴۹ هکتار در اسفند سال گذشته، به ۱۳۰۴ هکتار در نیمه آبان سال جاری افزایش یافته است.

طهماسبی‌ زاده تأکید کرد که این روند نشان‌ دهنده رفع موانع اداری و همکاری نزدیک با نهادهای اجرایی است و ضمن رد این ادعا که جهاد کشاورزی مانعی بر سر راه مسکن است، خاطرنشان کرد که هدف اصلی، صیانت از اراضی «درجه یک و حاصلخیز» برای حفظ امنیت غذایی کشور است.