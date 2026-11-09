به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سودانی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، انضباط ترافیکی و مطالبات به حق شهروندان مبنی بر برخورد با رانندگان متخلف و برهم‌زنندگان نظم عمومی، طرح ضربتی برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک و حادثه‌ساز توسط ماموران انتظامی هندیجان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ماموران موفق شدند ۲۵ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت را به دلیل تخلفاتی از قبیل فاقد پلاک بودن، پلاک مخدوش، نداشتن مدارک لازم و انجام حرکات نمایشی و پرخطر توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اشاره به اینکه وسایل نقلیه توقیف شده به پارکینگ منتقل شدند، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه قانون‌شکنی، دوردور‌های خطرناک و اقداماتی که مخل آرامش و آسایش شهروندان باشد، برخورد می‌کند و از شهروندان عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ناهنجاری، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.