معاون استانداری مازندران گفت: امروز دوشنبه ۱۸ آبان همه مدارس مازندران در تمام مقاطع به صورت غیرحضوری فعال هستند، اما ادارات، بانک‌ها و دانشگاه‌ها به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به پیش‌بینی بارش شدید باران و کاهش دما برای امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ و احتمال وقوع آبگرفتگی معابر در سراسر استان گفت: با مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، امروز همه مدارس مازندران در تمام مقاطع به صورت غیرحضوری فعال خواهند بود، اما ادارات، بانک‌ها و دانشگاه‌ها برای ارائه خدمات به مردم به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند.

عیسی قاسمی طوسی افزود: با توجه به شرایط جوی کشور و استان و ورود سامانه بارشی و پیش‌بینی کاهش محسوس دما، مدارس استان در همه مقاطع امروز دوشنبه غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: غیرحضوری بودن مشمول ادارات و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود و همه ادارات و بانک‌ها به روال عادی با تمام ظرفیت، امروز فعال خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی بارندگی‌ها همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند و مرخصی مدیران در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با دستور استاندار لغو شده است.

قاسمی طوسی تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات استان برای سایر روز‌ها از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد و تاکید می‌شود که شهروندان از توجه به خبر‌های غیررسمی در این زمینه و بازنشر آنها بپرهیزند.