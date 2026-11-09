به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دما در استان خبر داد و گفت: کاهش دما تا پایان هفته ادامه دارد.

محمد قربانپور با اشاره به هشدار سطح زرد از کاهش ۴تا ۸ درجه‌ای دما واحتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با شمالی شدن جریانات در منطقه، نفوذ وماندگاری توده هوای سرد در استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه مخاطره کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه سلسیوس از امروز دوشنبه در استان آغاز می‌شود و تا اواخر هفته در تمام مناطق استان ادامه خواهد داشت، افزود: در اثر این مخاطره، احتمال سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی و افزایش مصرف حامل‌های انرژی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در این شرایط مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، مدیریت دما و رطوبت واحد‌های تولیدی، گلخانه ها، مرغداری‌ها و ...، آمادگی لازم جهت مقابله با افت دما و یخبندان شبانه و تسریع در برداشت و انبار کردن محصولات کشاورزی توصیه می‌شود.