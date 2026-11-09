به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛پیکرِ پاکِ این شهدا تا روز جمعه در حسینیه‌ی عاشقانِ ثارالله میزبانِ دل‌های مشتاق است تا یکی از آنان، جمعه در مصلی نمازِ جمعه آرام گیرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان در حاشیه این مراسم گفت: پیکر‌های مطهر شهدا تا ۲۲ آبان‌ماه به صورت ۲۴ ساعته در معراج شهدای حسینیه عاشقان ثارالله (ع) میزبان دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت خواهند بود.

بابایی با اشاره به برگزاری مراسم وداع استانی گفت: آیین وداع با این شهدای گمنام، پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه از ساعت ۲۱ در میدان انقلاب زنجان برگزار می‌شود.

آیین تشییع پیکر مطهر شهدا روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه سال جاری، ساعت ۰۹:۳۰ صبح هم‌قدم با عزاداران هیات فاطمیون زنجان از مقابل مسجد جامع به‌سمت آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) برگزار خواهد شد و پس از اقامه نماز جمعه، پیکر مطهر یکی از این عزیزان در مصلای خاتم‌الانبیاء (ص) به خاک سپرده می‌شود.