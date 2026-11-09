مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ظرفیت تصفیه پساب شهرک صنعتی بزرگ شیراز با تکمیل مدول سوم تصفیه‌خانه، با افزایش ظرفیت به ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، به‌زودی ارتقا می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ظرفیت تصفیه پساب شهرک صنعتی بزرگ شیراز با تکمیل مدول سوم تصفیه‌خانه، با افزایش ظرفیت به ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، به‌زودی ارتقا می‌یابد.

عباس برنهاد در بازدید مقامات بازرسی و مدیران اجرایی از مسیر خروج فاضلاب شهر شیراز، اعلام کرد : با برنامه‌ریزی موجود، این مدول تا پایان سال جاری به بهره‌برداری نهایی می‌رسد و با احتساب ظرفیت مدول‌های یک و دو، مجموع ظرفیت تصفیه به ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل آلایندگی در این قطب صنعتی، اظهار داشت که با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، ۲۲ واحد صنعتی آلاینده شناسایی شده‌اند.

وی افزود: مکاتبات لازم برای الزام این واحد‌ها به انجام پیش‌تصفیه و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی صورت گرفته و فرآیند پایش و پیگیری اقدامات اصلاحی آنها به‌صورت مستمر در حال انجام است تا از ورود پساب‌های غیراستاندارد به شبکه‌های جمع‌آوری و مسیر‌های منتهی به شهر شیراز جلوگیری شود.

عباس برنهاد همچنین با اشاره به وضعیت فعلی زیرساخت‌ها گفت: در حال حاضر مدول‌های یک و دو تصفیه‌خانه پس از انجام عملیات تعمیر و نگهداری، با ظرفیت مجموع ۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در مدار هستند.

مدول سوم نیز که در مرحله نخست با ظرفیت هزار مترمکعب وارد مرحله آبگیری شده، آماده انجام مراحل پیش‌راه‌اندازی است تا با تکمیل آن، زیرساخت‌های لازم برای تصفیه پساب واحد‌های صنعتی شهرک فراهم شود.