رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر استان خوزستان از جذب و تأمین ۲۵ پزشک متخصص در ۱۷ رشته تخصصی خبر داد و این اقدام را اتفاقی بی‌سابقه و قابل توجه در طول فعالیت مجموعه سلامت شوشتر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر سجاد علیزاده اظهار داشت: در راستای تقویت زیرساخت‌های درمانی، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های درمانی شهروندان، ۲۵ پزشک متخصص در ۱۷ رشته تخصصی به مجموعه درمانی شوشتر اضافه شده‌اند.

وی افزود: این پزشکان در رشته‌های آسیب‌شناسی، ارتوپدی، بیماری‌های پوست، بیماری‌های داخلی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیماری‌های قلب و عروق، بیماری‌های مغز و اعصاب، بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی، رادیولوژی، روان‌پزشکی، زنان و زایمان، کودکان و گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن مشغول به فعالیت خواهند شد.

دکتر علیزاده می‌گوید: این دستاورد مهم در حوزه بهداشت و درمان منطقه، حاصل پیگیری‌های مستمر، رایزنی‌های فشرده و مکاتبات سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شریف شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع ذی‌ربط بوده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر با قدردانی ویژه از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی‌های مؤثر نماینده محترم مردم شریف شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیگیری‌های مستمر حجت الاسلام سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامس در سطح وزارتخانه و سازمان‌های ملی، سهم بسزایی در تسریع روند جذب این پزشکان و رفع کمبود‌های دیرینه درمانی منطقه ایفا کرد.

دکتر علیزاده با تأکید بر اهمیت این دستاورد خاطرنشان کرد: جذب ۲۵ پزشک متخصص در ۱۷ رشته تخصصی، از نظر حجم و تنوع، اتفاقی بی‌سابقه در مجموعه سلامت شوشتر به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی، کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی سایر شهر‌ها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی منطقه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به تداوم برنامه‌های دانشکده برای توسعه خدمات درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه تصریح کرد: تأمین نیروی انسانی متخصص و توانمند از اولویت‌های اصلی دانشکده علوم پزشکی شوشتر است و با جدیت، برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، مسیر توسعه ظرفیت‌های درمانی منطقه را دنبال خواهیم کرد.