به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: مناطق غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس با تاکید بر کیش، لاوان و مناطقی از پارسیان در برخی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در برخی نقاط احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی-شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز، دریا متلاطم می‌شود.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در خلیج فارس به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

مجتبی حمزه نژاد گفت: از بعدازظهر سه شنبه تا پایان هفته با شدت گرفتن باد‌های شمال غربی دریا مواج و خلیج فارس طوفانی می‌شود.

وی توصیه کرد: تدابیر لازم در بنادر بویژه، غرب استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از ظهر چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه با گذر یک موج بارشی پاییزی از جنوب کشور، در نقاطی از استان نیز احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: دما در این مدت نوسان یک تا ۳ درجه‌ای دارد.