به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: در محور اسالم به خلخال ۵۰ سانتی متر، پونل به خلخال محدوده زندانه ۶۰ سانتی متر، سیاهکل به دیلمان ۳۵ سانتی متر و ارتفاعات این منطقه ۵۰ سانتی متر، در ارتفاعات رودسر لات محله ۲۰ سانتی متر، شوئیل ۲۰ سانتی متر، زیاز ۵ سانتی متر، در رودبار، حشمت آباد ۱۵ سانتی متر، کلیشم ۱۵ سانتی متر و در محور بهارستان - آقچای ۲۵ سانتی متر برف بر زمین نشسته است.

فریبرز مرادی افزود: در محور فومن به ماسوله ۵ سانتی متر، و ارتفاعات املش در محدوده خصیل دشت ۳۰ سانتی متر، ملکوت ۵ سانتی متر و امامزاده اسحاق و امامزاده ابراهیم در ارتفاعات شفت ۵ سانتی متر برف بر زمین نشسته است.

وی گفت: برغم بارش برف در برخی مناطق کوهستانی همه محورهای استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از مردم و مسافران خواست برای تردد در جاده های برفگیر و راه های کوهستانی استان ، حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

فریبرز مرادی افزود: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات مردم درخصوص وضعیت هوا و ترافیکی کلیه محور‌های مواصلاتی استان گیلان و محور‌های ارتباطی استان‌های مجاور است.