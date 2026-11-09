به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما اعزامی به ایروان، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ارمنستان در ایروان، با اشاره به حضور هیئت‌های تخصصی دو کشور گفت: در این کمیسیون، هشت کمیته کاری با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های زیرساخت، گمرک، تجارت، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان، صنعت، معدن و فناوری تشکیل شده است.

وی افزود: فعالیت این کمیته‌ها از امروز آغاز شده و تا فردا بعدازظهر ادامه خواهد داشت و در پایان، سند همکاری‌های مشترک دو کشور به امضا می‌رسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان دو کشور اظهار کرد: در حال حاضر، عملیات تکمیل جاده از سمت جلفا به نوردوز در ایران با سرعت در حال انجام است و پیمانکاران ایرانی نیز اجرای مسیر نوردوز به سمت ایروان را در خاک ارمنستان برعهده دارند. همچنین احداث پل جدید بر روی رودخانه ارس، توسعه پایانه‌های مرزی و افزایش ظرفیت گمرکی دو کشور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیل تردد و تجارت است.

پورمحمدی با بیان اینکه تسهیل تردد کامیون‌ها و افزایش رفت‌وآمد گردشگران ایرانی و ارمنی از محور‌های مهم مذاکرات است، تصریح کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات میان دو کشور شود.

وی همچنین از گسترش همکاری‌های انرژی خبر داد و گفت: پیمانکاران ایرانی در حال اجرای خط انتقال برق از مسیر ارمنستان به سمت ایران هستند که امیدواریم هرچه زودتر به پایان برسد. از سوی دیگر، تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز ارمنستان از سوی ایران نیز ظرفیتی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و صنعتی ارمنستان بیان کرد: همکاری در حوزه معدن، صنعت، تجارت و فناوری از دیگر موضوعاتی است که در نشست‌های تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو کشور می‌توانند از ظرفیت‌های متقابل برای گسترش همکاری‌ها استفاده کنند.

پورمحمدی در ادامه با تأکید بر پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی ایران و ارمنستان گفت: در حاشیه این کمیسیون، نشستی با ایران‌شناسان ارمنی برگزار می‌شود که خدمات ارزشمندی در معرفی فرهنگ و تمدن ایران داشته‌اند. همچنین ترجمه کامل شاهنامه فردوسی به زبان ارمنی در این برنامه رونمایی خواهد شد.

وی افزود: تجلیل از لوریس چکناواریان، موسیقی‌دان برجسته، از دیگر برنامه‌های فرهنگی این سفر است. امیدواریم اپرای رستم و سهراب که به همت ایشان تدوین شده است، در ایران به روی صحنه برود. همچنین فعالیت‌های فرهنگی ایشان درباره رودکی نیز در حال انجام است.

پورمحمدی با اشاره به برنامه دیدار خود با نخست‌وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، گفت: در این دیدار درباره موضوعات مهم همکاری‌های دوجانبه، نتایج مذاکرات کمیته‌های تخصصی و راهکار‌های تقویت روابط دو کشور گفت‌و‌گو خواهیم کرد. همچنین مذاکرات تخصصی با معاون نخست‌وزیر و رئیس ارمنی کمیسیون مشترک دنبال می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر روابط دوستانه و تاریخی ایران و ارمنستان اظهار داشت: دو کشور با برخورداری از سابقه تمدنی و فرهنگی مشترک و همسایگی دیرینه، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌ها دارند و امیدواریم نتایج این کمیسیون به توافق‌های عملیاتی و خبر‌های امیدبخش برای فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور منجر شود.