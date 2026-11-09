گردنه بیژن تا اطلاع ثانوی مسدود است
گردنه بیژن تا اطلاع ثانوی مسدود و تردد در این محور تا پاکسازی و ایمنسازی کامل مسیر ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد؛ عباس رسولی، فرماندار دنا، در بازدید میدانی از گردنه بیژن گفت: بارشها از سه روز پیش در گردنه بیژن آغاز شده و این محور هماکنون با کاهش دید، مهگرفتگی شدید، وزش باد، بارش برف و باران و ریزش سنگ و گلولای مواجه است.
رسولی افزود: بارشها در بخشهایی از مسیر به صورت باران و در ارتفاعات به شکل برف است و در پیچها و نقاط حساس، ریزش سنگ و گلولای مشاهده میشود.
فرماندار دنا با هشدار درباره احتمال یخزدگی جاده در ساعات پایانی شب تاکید کرد: شرایط موجود در برخی نقاط، تردد را دشوار و خطرناک کرده است.
رسولی اضافه کرد: گردنه بیژن تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در این محور تا پاکسازی و ایمنسازی کامل مسیر ممنوع خواهد بود.
وی از رانندگان و شهروندان خواست از نزدیک شدن به این محور خودداری کنند و برای تردد، بازگشایی رسمی مسیر را در نظر بگیرند.
فرماندار دنا همچنین از آمادگی نیروهای راهداری برای انجام عملیات ریزشبرداری، پاکسازی و ایمنسازی محور خبر داد.
رسولی با اشاره به شرایط نامساعد جوی در ارتفاعات، از گروههای کوهنوردی خواست با توجه به بارش برف، مهگرفتگی و کاهش دید، در روزهای پیشرو از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.