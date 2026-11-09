فرماندار شهرستان شوش استان خوزستان گفت: روند درمان ۱۸ عضو حادثه دیده تیم بسکتبال سحر آکادمی تهران که در محور عبدالخان به شوش به دلیل واژگونی اتوبوس دچار حادثه شده‌اند، مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ستاری فر در جریان عیادت از حادثه دیدگان تیم بسکتبال سحر آکادمی تهران بستری شده در بیمارستان نظام مافی شوش که در محور عبدالخان به شوش به دلیل واژگونی اتوبوس دچار حادثه شده اند، بیان داشت: ارایه خدمات درمانی مطلوب و سریع به تمامی مصدومان این حادثه مورد تاکید است.

وی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان این حادثه ترافیکی ادامه داد: ساعت یک بامداد امروز حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور عبدالخان به شوش به وقوع پیوست که متاسفانه این حادثه منجر به مصدومیت ۱۸ نفر شد.

فرماندار شوش گفت: تیم‌های اورژانس شهرستان‌های شوش، کرخه و اهواز به محض دریافت گزارش این حادثه به محل حادثه اعزام و ضمن درمان اولیه در محل، مصدومان این حادثه را به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل کردند.

وی با تجلیل از تلاش‌ کادر درمان و نیروهای امدادی شوش برای امدادرسانی به‌موقع به این حادثه‌دیدگان افزود: این حادثه ۱۸ مصدوم داشت که ۱۰ نفر از حادثه دیدگان برای درمان به بیمارستان‌های اهواز اعزام و هشت نفر در بیمارستان نظام مافی شوش بستری شدند.

ستاری فر با اشاره به گزارش‌ کادر درمان بیمارستان نظام مافی شوش از روند درمان این مصدومان اظهارکرد: ۶ نفر از مصدومان در بیمارستان نظام مافی شوش در بخش اورژانس زیر نظر پزشک بستری شدند.

وی با بیان اینکه روند ترخیص مصدومان سرپایی در حال انجام است، افزود: یکی از مصدومان به دلیل ضربه به قفسه سینه در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در حال درمان است که طبق گزارش پزشکان حال وی در شرایط پایدار است و مصدوم دیگر نیز به دلیل شکستگی استخوان ران در بخش اورژانس تحت مراقبت‌های پزشکی بیمارستان شوش قرار دارد.

اتوبوس تیم بسکتبال بانوان آکادمی سحر پس از برگزاری دیدار مقابل تیم پالایش نفت آبادان و در مسیر بازگشت به تهران دچار حادثه شد.

عادلی سرپرست این تیم درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ما برای بازگشت به تهران بلیت قطار تهیه کرده بودیم، اما به دلیل ریزش کوه و مشکلات ایجادشده در مسیر، سفر ریلی لغو شد. به همین دلیل سحر آغنده به همراه همسرشان عماد سلمانی، یک دستگاه اتوبوس VIP برای بازگشت تیم تهیه کردند.

وی ادامه داد: در نزدیکی شوش بودیم و بارندگی شدیدی جریان داشت و راننده به ما اطمینان داد که با احتیاط و سرعت کم حرکت می‌کند، اما حدود ساعت ۱۲ شب، در حالی که بیشتر اعضای تیم در خواب بودند، اتوبوس واژگون شد.

غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی نیز در این باره با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده اعلام کرد که هفت نفر از مصدومان این سانحه به‌صورت سرپایی مداوا شدند و چهار نفر دیگر نیز به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان‌های اهواز و شوش بستری شده و تحت مداوا قرار دارند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز بامداد امروز یکشنبه از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در خروجی عبدالخان به سمت شوش خبر داد و اعلام کرد که این حادثه ۱۸ نفر مصدوم به جای گذاشته است.

۲ دستگاه آمبولانس از کرخه، ۲ دستگاه آمبولانس از شوش، ۲ دستگاه آمبولانس از اهواز و یک دستگاه خودروی امدادی هلال‌احمر در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند و مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نظام مافی شوش و گلستان اهواز منتقل شدند.

علاوه بر فرماندار و مسوولان شهرستان شوش، مسوولان شهرستان کرخه از جمله فرماندار، امام جمعه و اعضای شورای تامین این شهرستان نیز با حضور در بیمارستان نظام مافی و عیادت از این مصدومان، آخرین روند درمان حادثه دیدگان این حادثه را از نزدیک دنبال کردند.