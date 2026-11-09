برنامه‌های «گلبانگ سربلندی» با رویکردی دینی، اخلاقی، «آیینه‌خانه» با محوریت بررسی اهمیت جوانی جمعیت، «صفر تا صد» با بررسی دلایل کاهش عرضه خودرو‌های داخلی و وارداتی و «صحن کوثر» هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ویژه‌برنامه «گلبانگ سربلندی» را امروز از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۲۰ پخش می کند، برنامه‌ای که با رویکردی دینی، اخلاقی و مبتنی بر فرهنگ مقاومت، لحظاتی معنوی را در آستانه اذان ظهر برای مخاطبان این شبکه رادیویی رقم می‌زند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی اسماعیل شامانیان و با بخش‌های متنوعی طراحی شده است تا طیف گسترده‌ای از موضوعات معنوی، قرآنی و اندیشه‌ای را پوشش دهد.

در بخش «پاسداشت شهدا»، یاد و خاطره شهید محمدباقر طاهرپور گرامی داشته می‌شود و فرصتی برای تجلیل از ایثار و مقاومت فراهم می‌آید. همچنین در بخش «سخن عشق»، فراز‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب پخش خواهد شد.

یکی دیگر از بخش‌های این برنامه، «یک حدیث و یک نکته» است که در آن آمنه احمدی، دارنده مدرک دکترای علوم قرآنی، به‌عنوان کارشناس تلفنی، نکات کاربردی و معرفتی را با شنوندگان در میان می‌گذارد. افزون بر بخش‌های ثابت قرآن، اذان و نیایش، بخش «باران تویی» نیز با محوریت موضوع مهدویت تقدیم مخاطبان می‌شود.

در ادامه، بخش «آیات بیداری» با کارشناسی تلفنی حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی، به تبیین و بررسی مکتب حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) با استناد به آیات قرآن کریم اختصاص دارد. بخش «درنگ» نیز با طرح نکات اخلاقی، دقایقی تأمل‌برانگیز را برای مخاطبان فراهم می‌کند.

«گلبانگ سربلندی» با نویسندگی و مشاوره محتوایی رضا صفری، تهیه‌کنندگی اسماعیل شامانیان و گویندگی وجیهه حسینیان، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «آیینه‌خانه» رادیو فرهنگ، امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۱ با محوریت بررسی اهمیت جوانی جمعیت و نقش سیاست‌گذاری‌های حاکمیت پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و گویندگی حامد عباسی، ابعاد مختلف تحولات جمعیت‌شناختی و چالش‌های پیش‌روی خانواده‌های ایرانی را بررسی می‌کند. حمیرا فراتی نیز به‌عنوان گزارشگر، تهیه گزارش‌های مردمی این برنامه را بر عهده دارد.

«آیینه‌خانه» در برنامه امروز خود بخش‌های متنوعی را تدارک دیده است، از جمله گفت‌وگوی تخصصی با دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه، درباره اینکه نمودار جمعیت ایران چه تصویری از وضعیت جوانی، میانسالی و سالمندی کشور ارائه می‌دهد. همچنین در بخش دیگری از برنامه، حجت‌الاسلام صالحی، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه، به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا ایران به‌راستی با بحران سالمندی جمعیت مواجه است یا خیر.

بررسی علل کاهش جوانی جمعیت و ریشه‌یابی دلایل تمایل کمتر جوانان به ازدواج، موضوع گفت‌و‌گو با سمیرا فتح‌اللهی، فعال حوزه جمعیت و استاد دانشگاه، است.

در کنار این مباحث کارشناسی، پخش یک بخش نمایشی و طرح پرسش تعاملی با مخاطبان با این مضمون که «به نظر شما مهم‌ترین مانع فرزندآوری در خانواده‌های امروزی چیست، اقتصاد، مسکن یا تغییر سبک زندگی؟» به پویایی بیشتر برنامه و مشارکت شنوندگان کمک می‌کند.

برنامه «صفر تا صد» با موضوع «شوک عرضه خودرو و تأثیر آن بر التهاب بازار خودرو»، به بررسی دلایل کاهش عرضه خودرو‌های داخلی و وارداتی و پیامد‌های آن بر قیمت‌ها و وضعیت بازار می‌پردازد.

اسماعیل علی‌پناه، تهیه‌کننده برنامه «صفر تا صد»، با اشاره به نوسانات قیمتی و نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه در بازار خودرو گفت: کاهش تولید و توقف مقطعی خطوط تولید خودروسازان داخلی از یک سو و کندی یا توقف عرضه خودرو‌های وارداتی از سوی دیگر، این پرسش را مطرح کرده است که آیا بازار خودرو با شوک عرضه مواجه شده و ریشه این اختلال در کجاست؟

وی افزود: در این برنامه، مشکلات تأمین قطعات، تخصیص ارز، نقدینگی و محدودیت‌های تولید خودرو‌های داخلی، همچنین موانع ثبت سفارش، ترخیص و عرضه خودرو‌های وارداتی بررسی می‌شود. همچنین تأثیر کاهش عرضه بر فاصله قیمت کارخانه و بازار، فعالیت واسطه‌گران، انتظارات تورمی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

شناسایی دلایل اختلال در عرضه خودرو، بررسی نقش سیاست‌گذاری‌ها و موانع اجرایی و ارزیابی راهکار‌های بازگشت ثبات و رقابت به بازار خودرو، از محور‌های اصلی این برنامه است.

تهیه‌کننده برنامه «صفر تا صد» گفت: در این برنامه، سیداحسان‌الدین غفوریان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون خودرو انجمن ملی خدمات پس از فروش ایران، محمد عبداللهی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر صنعت خودرو و سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازند.

برنامه «صفر تا صد» امروز ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

رادیو سراسری زیارت هم‌زمان با ایام شهادت مظلومانه صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژه‌برنامه «صحن کوثر» را پخش می‌کند.

این ویژه‌برنامه در ساختار ترکیبی-نمایشی و در قالب یک مجله رادیویی، به تهیه‌کنندگی زهرا پارسا تولید شده و از ۲۰ تا ۲۲ آبان‌، هر روز از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، به صورت زنده از جوار حرم مطهر رضوی پخش می شود.

یکی از رویکرد‌های محوری «صحن کوثر»، فراتر رفتن از مرز‌های جغرافیایی و تبیین شخصیت حضرت زهرا (س) به عنوان دختر گرامی پیامبر اسلام (ص) از دیدگاهی جهانی است؛ موضوعی که با نگاهی به سوژه‌هایی، چون «روستای فاطیما» در اسپانیا پیگیری خواهد شد.

همچنین اطلاع‌رسانی از آیین‌های عزاداری در دیگر امکان مقدسه کشور از جمله مسجد مقدس جمکران، حرم حضرت معصومه (س) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، پخش می شود.

پرداختن به جایگاه زنان در جامعه، تجلیل از یاد و خاطره شهدای زن (از جمله بانوان شهید در سیستان‌وبلوچستان و شهید نابغه موشکی مهسا طاهری)، و روایت داستان‌های ارادت و توسل شهدای والامقام (مانند شهید برونسی) به دخت نبی مکرم اسلام (ص)، از دیگر بخش‌های جذاب این ویژه‌برنامه است.

در بخش کارشناسی این برنامه نیز تلاش شده است تا با محوریت حضور پررنگ بانوان در عرصه‌های اجتماعی، از حضور استادان و کارشناسان با همکاری نهادهایی، چون مؤسسه بانوان محیا، مکتب نرجس و مؤسسه سعدا و با حضور کارشناسان حجت‌الاسلام اسلامی‌فر و حجت‌الاسلام شریعتی‌تبار بهره‌برداری شود.