شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، با هشدار درباره وخامت شرایط زندگی آوارگان فلسطینی در نوار غزه، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه سرپناه‌های مقاوم در برابر بارندگی و تجهیزات گرمایشی به این منطقه را خواستار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (مَاپیم) با هشدار درباره وخامت شرایط زندگی آوارگان فلسطینی در نوار غزه، خواستار ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه سرپناه‌های مقاوم در برابر بارندگی و تجهیزات گرمایشی به این منطقه شد.

این نهاد مالزیایی در بیانیه‌ای اعلام کرد بارندگی شدید اردوگاه‌های آوارگان در غزه را تحت تأثیر قرار داده و هزاران خانواده که در چادر‌های فرسوده و آسیب‌دیده زندگی می‌کنند با خطر آب‌گرفتگی، سرمای شدید و تشدید مشکلات بهداشتی روبه‌رو هستند.

مَاپیم تأکید کرد کودکان، زنان، سالمندان و بیماران از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که در شرایط نامناسب سرپناه، شب‌های سرد زمستان را سپری می‌کنند.

این سازمان همچنین از کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس و جامعه بین‌المللی خواست برای ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه خانه‌های پیش‌ساخته، چادر‌های مقاوم، تجهیزات پزشکی و مصالح ساختمانی به غزه ارسال کنند.

مَاپیم در این بیانیه هفت محور فوری برای کمک‌رسانی به غزه را شامل تأمین سرپناه زمستانی، اسکان موقت، مواد غذایی و آب آشامیدنی، خدمات درمانی، بازسازی زیرساخت‌های ضروری، تسهیل دسترسی بشردوستانه و پاسخگویی بین‌المللی اعلام کرد.

این نهاد مالزیایی همچنین از مردم، شرکت‌ها، مساجد، مؤسسات آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواست کمک‌های خود را برای حمایت از خانواده‌های آواره فلسطینی افزایش دهند.

محمد عزمی عبدالحمید، رئیس مَاپیم، با تأکید بر اینکه نیاز‌های مردم غزه فراتر از تأمین غذاست، اعلام کرد آوارگان به سرپناه امن، پوشاک زمستانی، خدمات درمانی و امکانات اولیه زندگی نیاز فوری دارند.

مَاپیم هشدار داد: ادامه بارندگی و سرمای زمستان در شرایطی که هزاران خانواده در چادر‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند جان آوارگان به ویژه کودکان و سالمندان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.