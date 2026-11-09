مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران، در ادامه پویش قرار همدلی و سفر به استان‌های مختلف کشور، وارد شهرستان شوش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آقای یادگاری در بدو ورود به شهر تاریخی شوش، در محل قلعه باستانی شوش مورد استقبال آقای ساداتی رئیس اداره برق شوش و جمعی از کارکنان این اداره قرار گرفت.

سفیر همدلی صنعت برق در این سفر، پیام همدلی، همراهی و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی را به مردم شهرستان شوش منتقل کرد.

مجتبی یادگاری در قالب پویش قرار همدلی، پیمایش مراکز ۳۱ استان کشور را با هدف ترویج مدیریت مصرف انرژی، قدردانی از همراهی مشترکان و تقویت روحیه همدلی در خانواده بزرگ صنعت برق و میان مردم دنبال می‌کند.

حضور این ورزشکار و سفیر همدلی صنعت برق در کنار یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی و فرهنگی کشور، جلوه‌ای از پیوند پیام همدلی و خدمت‌رسانی با هویت تاریخی و تمدنی شهر کهن شوش بود.