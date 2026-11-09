کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در برخی از نقاط غربی استان، رگبار پراکنده باران و بعدازظهر و شب در مناطق دریایی افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، هوا همراه با غبار محلی و در مناطق ساحلی تنگه هرمز مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز دوشنبه در مناطق غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس (با تاکید بر جزایر کیش، لاوان و مناطقی از پارسیان) در برخی افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی و در برخی از نقاط احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر افزایش باد جنوب غربی-شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب تلاطم دریا خواهد شد و بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در خلیج فارس تا یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از بعدازظهر فردا سه شنبه تا پایان هفته با شدت گرفتن باد‌های شمال غربی دریا مواج و خلیج فارس طوفانی خواهد شد.

او افزود: توصیه می‌شود تدابیر لازم در بنادر استان خصوصا بنادر غربی استان انجام شود.

از ظهر چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه با گذر یک موج بارشی پاییزی از جنوب کشور، در نقاطی از استان نیز رگبار باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.