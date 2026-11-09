به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امید نقشینه در برنامه سلام خبرنگار گفت: در ماه‌های ابتدایی سال، به علت تعطیلی مدارس و چالش‌های مربوط به قطعی اینترنت که مستقیماً بر فعالیت‌های پژوهشی دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد، نسبت به میزان مشارکت نگران بودیم. اما با تلاش‌های صورت گرفته برای تزریق دوباره شور و هیجان به فضای دانش‌آموزی، شاهد اتفاقی مثبت بودیم؛ تعداد طرح‌های ارسالی نه تنها کاهش نیافت، بلکه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشت.»

آمار و ارقام جشنواره

معاون استعدادیابی سمپاد آمار‌های کلیدی این دوره را به شرح زیر ارائه کرد:

تعداد طرح‌های ثبت شده: ۱۷۷۰ طرح پژوهشی.

تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده: ۳۷۹۹ دانش‌آموز (با توجه به اینکه هر طرح می‌تواند تیمی باشد).

مرحله نیمه‌نهایی: برگزاری نمایشگاه ۸۵ طرح برگزیده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

وی خاطرنشان کرد که این طرح‌ها پس از طی مراحل دقیق داوری توسط کارشناسان وزارت علوم، امروز در مراسم اختتامیه معرفی و برگزیدگان نهایی اعلام خواهند شد.

تسهیلات ورود به دانشگاه و آغاز دوره جدید

نقشینه با اشاره به اهمیت این رویداد برای آینده تحصیلی دانش‌آموزان، افزود: جشنواره خوارزمی در کنار المپیاد‌های دانش‌آموزی، یکی از دو مسیر اصلی برای ورود تسهیل‌شده به دانشگاه است که جذابیت ویژه‌ای برای دانش‌آموزان دارد.

وی همچنین اعلام کرد که امروز ضمن برگزاری اختتامیه، از بیست‌نهمین دوره این جشنواره نیز رونمایی می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند از همین امروز فرآیند آماده‌سازی و بارگذاری طرح‌های خود را در سامانه‌های سمپاد آغاز کنند. او در پایان از دانش‌آموزان دعوت کرد تا با پیگیری اطلاع‌رسانی‌های آتی، در دوره‌های آینده با کیفیت و تعداد بیشتری در این مسیر پژوهشی مشارکت کنند.