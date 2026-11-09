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رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر گفت: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات هلالاحمر بهصورت شبانهروزی وضعیت حوادث را پایش میکند؛ هماکنون ۱۲۳ عملیات امدادی در کشور در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر از آمادگی بیش از ۱۲۰ هزار نیروی عملیاتی آموزشدیده، ۸ هزار خودروی امدادی و پوشش بیش از ۴۰ هزار کیلومتر از جادههای کشور خبر داد و از مردم خواست در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.
وی افزود: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات هلالاحمر بهصورت شبانهروزی وضعیت حوادث را پایش میکند؛ هماکنون ۱۲۳ عملیات امدادی در کشور در حال اجراست و در چهارمحال و بختیاری نیز هفت شهرستان درگیر آبگرفتگی هستند.
به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر تیمهای واکنش سریع، ارتباطات و امدادگران هلالاحمر با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی از جمله قایقهای امدادی و پهپادهای جستوجو، در مناطق عملیاتی حضور دارند تا خدمات امدادی را به هموطنان ارائه کنند.