رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر گفت: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت حوادث را پایش می‌کند؛ هم‌اکنون ۱۲۳ عملیات امدادی در کشور در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر از آمادگی بیش از ۱۲۰ هزار نیروی عملیاتی آموزش‌دیده، ۸ هزار خودروی امدادی و پوشش بیش از ۴۰ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور خبر داد و از مردم خواست در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.

وی افزود: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت حوادث را پایش می‌کند؛ هم‌اکنون ۱۲۳ عملیات امدادی در کشور در حال اجراست و در چهارمحال و بختیاری نیز هفت شهرستان درگیر آب‌گرفتگی هستند.