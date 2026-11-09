مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: طرح سامان با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش خاموشی‌های ناخواسته در استان فارس با تمرکز بر بهسازی تجهیزات و شبکه، با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: طرح ملی سامان (سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت) با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش خاموشی‌های ناخواسته در استان فارس با تمرکز بر بهسازی تجهیزات و شبکه، با جدیت دنبال می‌شود.

محمد صنیع اعلام کرد : در چارچوب این طرح، از ابتدای امسال تاکنون ، ۱۷ فیدر بحرانی در ۱۲ شهرستان بهسازی شده است.

وی افزود : این اقدامات با استفاده از ظرفیت پیمانکاران گروه‌های خط گرم و با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد ریال، با هدف اصلاح و بهینه‌سازی شبکه صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول با تبیین جزئیات اقدامات اجرایی، خاطرنشان کرد : تاکنون ۱۵۶۰ کیلومتر از شبکه در راستای شناسایی و رفع نقاط ضعف، مورد اصلاح قرار گرفته است.

وی همچنین به انجام فعالیت‌هایی نظیر روکش‌دار کردن جامپر‌های شبکه، تعویض تجهیزات معیوب از جمله برق‌گیر، کات‌اوت و مقره، سرویس و نگهداری ۹۳۲۶ دستگاه ترانسفورماتور هوایی و انجام ۱۷۲۰ مورد هرس درختان در حریم شبکه اشاره کرد.

صنیع با تأکید بر نقش طرح سامان در افزایش آمادگی شبکه و کاهش احتمال بروز اختلال در تأمین برق، اجرای مستمر این برنامه‌ها را بخشی از رویکرد شرکت برای ارتقای تاب‌آوری و کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دانست.