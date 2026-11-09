رئیس دومین نمایشگاه ملی و بین‌المللی سلامت افغانستان از برگزاری این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۴ آبان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه شرکت‌هایی از کشور‌های ایران، ترکیه، هندوستان و ازبکستان حضور دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، محمد یاسین تسل افزود: در این نمایشگاه ۸۰۰ غرفه فراهم شده است که ۴۰۰ غرفه متعلق به افغانستان آخرین محصولات و دستاورد‌ها در بخش‌های بیمارستانی، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات پزشکی را ارائه می‌هد.

رئیس نمایشگاه بین‌المللی سلامت افغانستان گفت: امسال حضور شرکت کنندگان خارجی در مقایسه با دوره گذشته بیشتر است و با توجه به شرایط افغانستان علاقمندی به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه با افغانستان افزایش یافته است.

روابط عمومی نمایشگاه معرفی دستاورد‌ها و خدمات نهاد‌های سلامت، ایجاد ارتباط موثر میان ارائه دهندگان و استفاده کنندگان خدمات سلامت، جلب همکاری و حمایت نهاد‌های ملی و بین‌المللی، حمایت از تولیدات داخلی در بخش سلامت و ارتقاء ظرفیت‌های حرفه‌ای متخصصان سلامت را از اهداف برگزاری نمایشگاه اعلام کرد.

در این نمایشگاه محصولات و تجهیزات بیمارستانی، آزمایشگاه‌های طبی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و دارو ارائه می‌شود، نمایشگاه بین‌المللی افغانستان در کابل محل برگزاری این نمایشگاه است.