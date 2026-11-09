وزارت امور خارجه فیلیپین، از مقام‌ها و نهاد‌های دولتی این کشور خواست از اظهار نظر‌های عمومی درباره چین که با مواضع دیپلماتیک دولت مغایرت دارد خودداری کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، وزارت امور خارجه فیلیپین در واکنشی کم‌سابقه از مقام‌ها و نهاد‌های دولتی این کشور خواست از اظهار نظر‌های عمومی درباره چین که با مواضع دیپلماتیک دولت مغایرت دارد خودداری کنند.

وزارت امور خارجه فیلیپین با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت هماهنگی و اتخاذ موضع واحد در قبال چین همزمان با نزدیک شدن به یک نشست مهم منطقه‌ای تأکید کرد.

این هشدار در شرایطی صادر شده است که نیرو‌های نظامی و امنیتی فیلیپین طی ماه‌های گذشته درگیر تنش لفظی با دولت و سفارت چین درباره مناقشه دریای جنوبی چین بوده‌اند؛ آبراهی راهبردی که پکن بخش عمده آن را متعلق به خود می‌داند.

وزارت خارجه فیلیپین اعلام کرد اظهار نظر‌هایی که رویکرد دیپلماتیک دولت را تضعیف می‌کند، علاوه بر دشوارتر کردن فعالیت دیپلمات‌ها، اعتبار بین‌المللی کشور را خدشه‌دار کرده و تصویری از اختلافات داخلی ارائه می‌دهد که ممکن است طرف‌های خارجی از آن بهره‌برداری کنند.

این وزارتخانه همچنین هشدار داد چنین مواضعی می‌تواند قدرت چانه‌زنی فیلیپین در مذاکرات بین‌المللی را تضعیف کند.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که شماری از سناتور‌های فیلیپینی ماه گذشته خواستار اخراج سفیر چین شده بودند.