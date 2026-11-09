با وجود بارش برف و باران در بخش‌هایی از استان اردبیل ، تمامی محورهای مواصلاتی باز بوده و تردد در آنها جریان دارد؛ با این حال، رانندگان باید با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی زندیان، معاون راهداری استان اردبیل، اظهار کرد: هم‌اکنون بارش برف در محور‌های رضی ـ گرمی، اردبیل ـ مشگین‌شهر، اردبیل ـ آستارا، مشگین‌شهر ـ اهر، نیر ـ سراب و قره‌آغاج ـ پارس‌آباد گزارش شده و محور‌های شمالی استان نیز شاهد بارش باران هستند.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری در سطح استان افزود: ۴۰ اکیپ راهداری در قالب ۴۰۰ نیروی انسانی و با به‌کارگیری ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های مواصلاتی استان حضور داشته و در حال ارائه خدمات به مردم و کاربران جاده‌ای هستند.

معاون راهداری استان اردبیل با بیان اینکه عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های برف‌گیر انجام شده است، ادامه داد: با تلاش راهداران، تمامی محور‌های استان باز بوده و تردد در آنها برقرار است، اما شرایط جوی حاکم بر منطقه موجب خیس و لغزنده شدن سطح جاده‌ها شده است.

زندیان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: با توجه به تداوم بارش برف و باران و احتمال کاهش دید افقی در برخی محور‌های مواصلاتی، رانندگان باید از سرعت غیرمجاز پرهیز کرده، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و از انجام حرکات ناگهانی و سبقت‌های غیرضروری خودداری کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و در محور‌های برف‌گیر و کوهستانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

معاون راهداری استان اردبیل خاطرنشان کرد: نیرو‌های راهداری به‌صورت مستمر در محور‌های مواصلاتی استان حضور دارند و تلاش می‌کنند با انجام عملیات راهداری زمستانی، شرایط ایمن‌تری برای تردد مردم و مسافران فراهم کنند.