محمدرضا و محمدعلی گرایی کشتی گیران فرنگی کار شیرازی پس از مدت‌ها دوری از میادین کشتی، در لیگ کشتی فرنگی روسیه (PWL) مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا و محمدعلی گرایی کشتی گیران فرنگی کار شیرازی پس از مدت‌ها دوری از میادین کشتی، در لیگ کشتی فرنگی روسیه (PWL) مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

محمدرضا گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم با نتیجه ۳ بر صفر رابیل عسکراف، دارنده طلای جوانان جهان از روسیه را شکست داد.

محمدعلی گرایی هم در وزن ۸۲ کیلوگرم با نتیجه یک بر صفر مقابل جالگاسپای بردیمراتوف ازبکستانی به برتری رسید.

محمدرضا گرایی هفته آینده برای کسب کمربند قهرمانی به مصاف آکژول محموداف، دارنده دو طلای جهان از قرقیزستان می‌رود.