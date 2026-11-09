ترکیه در چارچوب توافقات امنیتی جدید با عراق، وعده داده است پایگاه نظامی بعشیقه (زیلکان) در شمال این کشور را به‌صورت تدریجی به دولت بغداد تحویل دهد.

توافق بغداد و آنکارا برای واگذاری تدریجی پایگاه نظامی بعشیقه به عراق

توافق بغداد و آنکارا برای واگذاری تدریجی پایگاه نظامی بعشیقه به عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، مقامات بغداد و آنکارا در نشست کمیته عالی مشترک دو کشور درباره مجموعه‌ای از مسائل امنیتی و نظامی به توافق رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین محور‌های توافق، تحویل تدریجی اردوگاه نظامی بعشیقه معروف به زیلکان به دولت عراق است؛ پایگاهی که حضور نیرو‌های ترکیه در آن طی سال‌های گذشته از موضوعات مورد اختلاف میان بغداد و آنکارا بوده است.

همچنین دو طرف درباره تشکیل کمیته هماهنگی امنیتی مشترک و ادامه همکاری‌ها برای حل‌وفصل مسائل امنیتی میان دو کشور به تفاهم رسیده‌اند.

از دیگر محور‌های این توافق، حمایت از اقدامات دولت عراق برای گسترش حاکمیت و کنترل امنیتی خود بر منطقه سنجار در استان نینوا و پایان دادن به حضور گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی دولت عراق عنوان شده است.

موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در شمال عراق به‌ویژه در مناطق نزدیک مرز ترکیه، از سال‌ها پیش یکی از محور‌های اصلی مذاکرات امنیتی بغداد و آنکارا بوده است.

تحویل احتمالی پایگاه بعشیقه می‌تواند گامی در مسیر کاهش اختلافات امنیتی دو کشور باشد؛ هرچند تاکنون جدول زمانی مشخصی برای تکمیل این واگذاری اعلام نشده است.