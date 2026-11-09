امروز دوشنبه ۱۸ آبان، ۶ شهید گمنام در شهرستان‌های خوسف، عشق آباد و زیرکوه تشییع می‌شوند.

شهرستان‌های خوسف، عشق آباد و زیرکوه خراسان جنوبی میزبان شهدای گمنام

شهرستان‌های خوسف، عشق آباد و زیرکوه خراسان جنوبی میزبان شهدای گمنام

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ امروز شهرستان‌های خوسف، عشق آباد و زیرکوه هر کدام میزبان ۲ شهید گمنام هستند.

پیکر این شهدا که از شنبه وارد استان شده تا ۲۱ آبان در همه شهرستان‌های استان تشییع می‌شوند.

مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

پیکر دو شهید همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شوند و پیکر بقیه شهدا به تهران بازخواهند گشت.