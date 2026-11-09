معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: هلال احمر استان در پی بارش شدید باران در چند روز اخیر، به ۲۱۸ خانوار معادل ۸۲۹ نفر در ۱۰ شهرستان استان امدادرسانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن منصوری بیان داشت: هلال احمر خوزستان در تمام استان برای مقابله با هر گونه تهدید و بحران در آماده باش کامل قرارگرفته و سه تیم واکنش سریع نیز در اهواز مستقر شده است.

وی افزود: با آغاز بارش باران در استان ۱۰ شهرستان درگیر آبگرفتگی شدند و از تمام ظرفیت هلال احمر برای امدادرسانی به این مناطق نیز استفاده شد.

منصوری اظهار کرد: در همین راستا ۴۵ تیم امدادی ، ۱۸۰ نجاتگر و ۳۶ دستگاه خودروی عملیاتی برای امدادرسانی در مناطق متاثر از بارندگی به کارگرفته شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه ۳۵ روستای متاثر از بارندگی استان در حال ارزیابی است افزود: در بارندگی اخیر آب وارد ۴۰ خانه شد که اقدامات لازم برای خروج آب از آن‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به راه اندازی ۲ اردوگاه در مصلا و سالن ورزشی ایذه اظهار کرد: این اردوگاه‌ها برای شرایط اضطراری و احتمالی خانوارهایی که متاثر از باران هستند برپا شده است.

منصوری از فوت یک نفر در منطقه باغملک بر اثر اصابت صاعقه خبر داد و گفت: ۱۰ دستگاه خودروی گرفتار شده در سیلاب نیز طی چند روز اخیر توسط هلال احمر رهاسازی و امدادرسانی شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان از مردم خواست در هنگام بارندگی از حضور در مسیل‌ها و یا نقاط مرتفع برای جلوگیری از برخورد با صاعقه خودداری کنند.

در پی هشدار سطح قرمز اداره کل هواشناسی خوزستان طی چند روز اخیر شاهد بارش شدید باران به ویژه در مناطق شمالی خوزستان بودیم.

در پی بارش باران مدارس ۲۰ شهرستان خوزستان در روز شنبه هفته جاری مجازی شدند و بر اساس اعلام مرکز مخابرات خوزستان در پی جاری شدن سیلاب شبکه ارتباطی روستاهای مسیر لالی به اندیکا نیز قطع شد.