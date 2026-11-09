بارندگی‌های شدید در استان کرمانشاه، با وجود ثبت بارش بیش از ۶۰ میلی‌متر در شهر کرمانشاه و بیش از ۷۰ میلی‌متر در پاوه، با کمترین خسارت و بدون تلفات جانی و آسیب به بخش کشاورزی سپری شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آمادگی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی، اجرای اقدامات پیشگیرانه، لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و استقرار تجهیزات امدادی و ماشین‌آلات در نقاط پرخطر، نقش مؤثری در مدیریت روان‌آب‌ها، کنترل آبگرفتگی‌ها و جلوگیری از بروز خسارت‌های گسترده داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از بارندگی بیش از ۶۰ میلی‌متری در شهر کرمانشاه و بیش از ۷۰ میلی‌متری در پاوه خبر داد و گفت: با وجود آبگرفتگی در برخی نقاط، این بارش‌ها تلفات جانی و خسارت به بخش کشاورزی در پی نداشت.

مهدی فتاحیان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پس از صدور هشدار‌های نارنجی اظهار کرد: به دستور استاندار کرمانشاه، دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظایف قانونی خود در آماده‌باش قرار گرفتند و لایروبی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و جوی‌های استان با نظارت فرمانداران انجام شد و همچنین نقاط در معرض خطر شناسایی و تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای واکنش سریع در محل‌های مناسب مستقر شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به دستورات استاندار کرمانشاه پیش از آغاز موج بارش ها، به لایروبی تمامی مسیر‌های عبور آب در محدوده‌های شهری و برون‌شهری و همراهی تمامی سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدامات به عبور مناسب جریان آب کمک کرد و از بروز خسارت‌های گسترده جلوگیری شد ولی با این حال، در برخی نقاط شهر کرمانشاه آبگرفتگی رخ داد که بخشی از آن به ضعف در سیستم هدایت آب‌های سطحی مربوط بود؛ موضوعی که باید پس از پایان بارندگی‌ها برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.

فتاحیان درباره آب‌گرفتگی در محدوده پارکینگ شهرداری شهر کرمانشاه، گفت: ورود روان‌آب به کانال فاضلاب و گرفتگی مسیر، موجب آبگرفتگی در زیرزمین چند واحد تجاری شد که نیرو‌های امدادی آب را تخلیه کردند و عملیات برای شناسایی و رفع گرفتگی ادامه دارد تا از تکرار مشکل در بارندگی‌های بعدی جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه همچنین از ورود آب به ۱۱ واحد مسکونی و پنج واحد تجاری خبر داد و گفت: آب این واحد‌ها تخلیه شد و خودرو‌های گرفتار در آب نیز با کمک نیرو‌های امدادی هلال‌احمر خارج شدند.

به گفته وی تاکنون خسارت قابل‌توجهی بر اثر بارندگی در استان کرمانشاه گزارش نشده و بارندگی‌ها موجب قطعی برق، تلفات جانی یا تلفات دام نشده است و همچنین بخش کشاورزی استان از این بارش‌ها آسیب ندیده است.

فتاحیان با اشاره به افزایش ورودی آب به سد‌های استان، بارندگی را فرصتی برای تقویت منابع آبی دانست و افزود: در صورت تداوم بارش‌ها، مدیریت و پایش جریان آب باید با دقت ادامه یابد تا از بروز خطر‌های احتمالی جلوگیری شود.