به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) جزیره هرمز گفت: بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، شهدای گمنام و قلعه پرتغالی‌ها از برنامه‌های سفر این کاروان بود.

سرهنگ پاسدار حجت‌الله سالاری افزود: دانشجویان بسیجی کاروان راهیان نور دریایی از استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، کرمان و شهرستان جاسک بودند.

وی گفت: نهادینه‌کردن فرهنگ جهاد و شهادت و آشنایی نسل امروز با ایثارگری رزمندگان دوران دفاع مقدس از اهداف سفر این کاروان است.

جزیره هرمز در هشت سال دفاع مقدس و نبرد هرمز ۴۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.