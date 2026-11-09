باتوجه به کمبود شدید و وضعیت قرمز ذخایر خونی در استان اصفهان از مردم درخواست می‌شود با اهدای خون خود یاریگر بیماران نیازمند به این ماده حیاتی باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: در پی کمبود شدید و وضعیت قرمز ذخایر خونی در استان اصفهان برای تامین نیاز بیماران از مردم ایثارگر استان اصفهان از هر گروه خونی درخواست می‌شود در اولین فرصت در صورت داشتن شرایط خون دهی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

کیان دهراب پور افزود: ضرورت دارد اهداکنندگان همراه با کارت ملی خود با مراجعه به مراکز اهدای خون یاریگر بیماران بوده و با هر بار اهدای خون جان سه نفر را نجات دهند.

در استان اصفهان ۱۱ مرکز اهدای خون فعال است که دو مرکز آن متعلق به شهر اصفهان است.

مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و روز پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ و بقیه مراکز اهدای خون استان از ساعت ۸ تا ۱۲ پذیرای اهداکنندگان خون است.