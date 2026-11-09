مدیرعامل انجمن دیابت خوزستان گفت: استان خوزستان از نظر شیوع بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جزو پنج استان اول است در حالی که تهران با جمعیت بیشتر نیز در این رده قرار ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا نظریان مدیرعامل انجمن دیابت خوزستان گفت: خوزستان از نظر بیماری‌های خاص و صعب العلاج، جز پنج استان اول کشور قرار دارد و این در حالیست که تهران با ۲۰ میلیون نفر جمعیت نیز ر چنین رده‌ای قرار ندارد لذا لازم است به این استان که بار آسیب سلامت آن بسیار است نگاه ویژه‌ای شود.

او تاکید کرد: داروی بیماران خاص و صعب العلاج کالای لوکس نیست از طرفی در کنار چالش سلامت با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستیم چرا که هر ۶ دقیقه یک هموطن به دلیل بیماری خاص جان خود را از دست می‌دهد.

مدیرعامل انجمن دیابت خوزستان گفت: اساس فعالیت انجمن دیابت خوزستان بر مبنای آموزش و پیشگیری قرار دارد.

نظریان با بیان اینکه انجمن دیابت بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند افزود: فعالیت خود را با کمک خیران پیش می‌بریم که اگر این نباشد با چالش مواجه خواهیم شد لذا درخواست دارم بسته‌های حمایتی در اختیار انجمن‌ها قرار داده شود. همچنین شرکت‌ها را مکلف کنید بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود را ر اختیار انجمن بیماری‌های خاص و دیابت اختصاص دهند.