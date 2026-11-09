همبستگی مردم استان اصفهان در دویست و پنجاه و سومین شب تجمعات همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میدان‌های شهر‌های استان اصفهان برای دویست و پنجاه و سومین شب متوالی، شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود؛ حضوری که بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، وفاق ملی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار‌های انقلابی و اعلام وفاداری به ولایت فقیه، بر استمرار حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف انقلاب تأکید کردند.

شرکت کنندگان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از چالش‌هاست، اعلام کردند تا پای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت، استقلال، امنیت و منافع ملی، با تمام توان در صحنه حضور خواهند داشت.

این تجمعات که با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در شهر‌های استان برگزار شد، بار دیگر پیام روشنی از همبستگی، بصیرت و حمایت مردمی از ارزش‌های انقلاب اسلامی را به تماشا گذاشت.