به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی در سفر به هرمزگان و دیدار با خانواده‌های شهدای دبستان شجره طیبه میناب و نبرد هرمز در سیریک افزود: ایثار و پایداری خانواده شهدا در راه خدا، انقلاب و ایران اسلامی، زمینه‌ساز پیروزی‌های بیشتر است.

حضور و ادای احترام به مقام والای شهدا در گلزار میناب و کاشت ۶ اصله درخت در دبستان شجره طیبه از برنامه‌های سفر نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی به میناب و سیریک بود.

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